日本ナレッジ [東証Ｇ] が9月10日後場(15:00)に配当修正を発表。9月30日割当の1→3の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の20円→7円(株式分割前換算では21円)に修正した。年間配当は実質5.0％の増額となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 今回の株式分割に伴い、2025年５月15日に公表いたしました2026年３月期の期末配当予想を以下の通り修正（増配）いたします。これは、株式分割前の１株当たりの