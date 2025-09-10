中国の国有石油会社、中国海油（CNOOC）が9月10日に明らかにしたところによりますと、中国南部の珠江口盆地に位置する中国初の海上二酸化炭素固定モデルプロジェクトは、累計炭素固定量が1億立方メートルを突破しました。これは、中国の海上二酸化炭素固定技術、装備と工事能力が成熟の域に達したことを示しており、国の「カーボンピークアウトとカーボンニュートラル」の目標達成を加速させ、グリーンで低炭素な経済・社会への転