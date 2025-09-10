オランダバレーボール連盟（Nevobo）が10日（水）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子オランダ代表のメンバー14名を発表した。 12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。オランダは、ポーランド代表、カタール代表、ルーマニア代表と同組のプールBに入っており、13日（土）にカタール代表と予選ラウンド初戦