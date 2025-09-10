10日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、9月23日（火・祝）に開催される交通博138 （いちのみや）にチームマスコットのウルドくんが参加することをクラブ公式SNSで発表した。 会場は一宮自動車学校で、WD名古屋はバレーボール体験ブースを出展するとのこと。また当日は、新型白バイ・パトカーの展示やこども警察官になっての記念撮影、愛知県警察