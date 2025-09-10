YouTubeで「まいうーな飲食店」紹介を始めたワケみなさん、ごきげんよう。暑い中、外を歩いていて疲れたので椅子に座ったら、お尻を火傷しそうになった石塚英彦です。今回はＹｏｕＴｕｂｅについて書かせていただきます。みなさん、実は私、「石ちゃんねる」というＹｏｕＴｕｂｅをやっているんです。開設から４年になります。マネージャーの勧めで始めたのですが、当時は新型コロナウイルスが蔓延し、テレビでも飲食店でのロケが