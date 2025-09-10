２連勝中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は１０日、ホーム・いわき戦（１３日）に向け、札幌・白旗山で紅白戦などを行った。タイ代表として母国での活動を終え、９日朝に札幌に戻ったばかりのＭＦスパチョーク（２７）だが、１０日はフルメニューを消化。「試合と移動による疲労感はある」と口にはしたが「できるだけ状態を上げて、ゲームに出られる体を作っていきたい。いわき戦は勝ち点３を取るしかないと思っているので」。６試