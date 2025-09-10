お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（57）が9日深夜放送の「さまぁ〜ずのオールナイトニッポン」（深夜1・00）に出演。妻でフリーアナウンサー・中村仁美（46）の家での反応について語った。リスナーから「今回のオールナイトニッポンは奥さまも聴く予定はありますか？もし聴いていなければ、普段のストレスをぶちまけるチャンスですので、フルスロットルのトークを期待しています」とのメールが届いた。大竹は「いや、聴