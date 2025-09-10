俳優の井浦新（50）が10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。懐かしい写真でファンを喜ばせた。「こっちは元気にやってるよ」「ありがとう」「そっちも頑張れ」とつづった井浦。18年放送の人気ドラマ「アンナチュラル」のオフショットを披露した。井浦はこの作品に法医解剖医・中堂系役で出演。この日、10日は中堂の誕生日とされておりファンからはお祝いのメッセージが多数届いた。他にも「このドラマを超える作品は出て