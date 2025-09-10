今週のレギュラーガソリンの全国平均価格は、4週間ぶりの値上がりとなりました。【映像】ガソリンの全国平均価格 4週間ぶりの値上がり資源エネルギー庁によりますと、9月8日時点の全国のレギュラーガソリンの平均価格は、1リットルあたり174.8円と、前の週から0.7円値上がりしました。値上がりは4週間ぶりです。政府の補助金が減った一方で原油高が影響したということです。来週は円安の影響などにより、小幅な値上がりが予