meito（旧・名糖産業、名古屋市、三矢益夫社長）は、9月1日付で商号を「株式会社meito（メイトー）」に変更したことを受け、同日から俳優・武井咲さんを起用した新CMの放映を開始した。新CMの放映のほか、新聞広告やYouTube、TVerといったオンライン動画広告も配信。10月からは都市部を中心にバス停のシティースケープ、11月からは東京、名古屋、大阪、福岡の4都市で交通広告の展開も予定している。新CMは、“人々に寄り添い、笑顔