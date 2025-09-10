ヤクルトの村上宗隆選手が8月度のセ・リーグ打者部門で5度目の月間MVPを受賞しました。村上選手は8月中に27試合に出場し、打率.291、30安打、12本塁打、22打点の活躍。8月30日の広島戦では、1試合3本塁打と驚異的なバッティングを披露しました。今季はケガで開幕2軍スタートとなり、1軍に復帰した4月17日の試合中に違和感を覚え、1試合で登録抹消とシーズン序盤をリハビリに費やした村上選手。その後、7月29日のDeNA戦で再復帰を果