ABSあきたアプリにアナグマとみられる動物2匹の映像が投稿されました。秋田市の住宅敷地内に姿を現したもので、撮影者は、「穴をほってえさを探しているようだった」と話しています。撮影されたのは先月17日午後4時すぎ、秋田市保戸野すわ町の住宅の敷地内です。撮影者は、「居間にいたときに、家裏のウッドデッキ付近でアナグマの親子らしき2匹を見つけた。大きさはミニチュアダックスフンドより大きいくらいで、穴を掘って土の中