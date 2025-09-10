料理研究家の桜井奈々が9日に自身のアメブロを更新。スーパーマーケット『ロピア』で購入した寿司を絶賛した。この日、桜井は「夜ごはん 今夜は、、ロピアの選べるお寿司」と報告し「子供たちリクエストの焼き鳥もロピア」と明かした。続けて『ロピア』に足を運んだ際の様子について「夕方行ったら、、高いのばかり残っていて安いのがなーーい！笑 っていう状況」と説明。「結果ちょっと高めになりましたが1回買ってみたかった」と