NTTドコモは、小田急百貨店で「dポイントもれなく5倍キャンペーン」を開始した。期間は、10月7日まで。 期間中、対象店舗での会計時にdポイントカードを提示のうえ、1ポイント以上ためると、dポイントがもれなく通常の5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）進呈される。キャンペーンエントリーが必要。 対象店舗は、小田急百貨店新宿店と町田店、ふじさわの3店舗。