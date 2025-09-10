ソフトバンクは、ワイモバイルで「iPhone 16」を12日に発売する。 iPhone 16 ワイモバイルから発売される「iPhone 16」は、128GB／256GB／512GBの3モデルが用意される。カラーバリエーションは、ウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラックの5色が用意されている。 「iPhone 16」は、本体右側面に配置される「カメラコントロール」機能や「A18」チップセットを搭載したモデル