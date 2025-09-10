日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）による事務折衝が１０日、都内で行われ、今年で４回目の開催となる現役ドラフトに関して話し合われた。森事務局長によると、各球団が提出するリストの拡充化のため、選手会からは米大リーグで導入されている「マイナーＦＡ」を例に挙げて、在籍年数、登録日数に一定の基準を設けて、選手を自動的にリストアップするなど複数の案を改めて提示したという。ＮＰＢからは２巡目の活性化