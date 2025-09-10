◇ナ・リーグドジャース7―2ロッキーズ（2025年9月9日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場。第2打席で15試合ぶりの本塁打となる22号を放つと、第4打席では今季3度目の1試合2発とする23号を放った。3―0で迎えた4回2死の第2打席で相手先発・マルケスの低め変化球を完璧に捉え、中堅スタンドに豪快アーチを放り込んだ。