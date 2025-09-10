フィギュアスケート女子で92年アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさん（56）が10日までに自身のインスタグラムを更新。06年トリノ五輪金メダルの荒川静香さん（43）、10年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（34）との貴重な3ショットを公開した。「神回…しずかさん、まおちゃん、私…」とつづり、荒川さん、浅田さんとの仲良し3ショットを披露した伊藤さん。「念願の3人での女子会…。楽しく貴重な時間を過ご