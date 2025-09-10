バレーボール女子元日本代表の迫田さおりさん（３７）が９日、自身のインスタグラムを更新。タイで行われていた世界選手権のリポーターを終え、思い出をつづり、ともに仕事をしたＴＢＳの御手洗菜々アナウンサーとの２ショット写真を投稿した。試合後のインタビューで選手とともに涙する姿が反響を呼んだ迫田さん。「やっぱりやっぱり御手洗アナですよね！御手洗アナの存在は大きかった不安なことがあったら全部相談！迷った