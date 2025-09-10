ガソリンスタンドで給油＝東京都内経済産業省が10日発表した8日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より70銭高い174円80銭となった。値上がりは4週ぶり。政府は1リットル当たり10円の補助金を支給し、店頭価格を抑えている。原油相場は安定しており、値動きは限定的だった。都道府県別の価格は上昇が44道府県、下落が3都県だった。最安値は愛知県の169円40銭、最高値は鹿児島県の184円80銭