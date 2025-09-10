調整する野球U―18W杯日本代表の阿部＝那覇市野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）で2連覇を狙う日本は10日、那覇市内で11日から始まる2次リーグに向けて練習した。1次リーグA組を5戦全勝で1位通過し、主将の阿部（神奈川・横浜）は「チームもいい感じ。しっかりと一戦一戦、戦っていきたい」と意気込んだ。野手は打撃練習、投手はキャッチボールなどで約2時間調整。11日はB組を5戦全勝で突破した米国と顔を合わせる