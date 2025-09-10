「うちもマステ魔法陣試してみるか…」【動画】居心地いいニャン♡ “四角の魔力”にとらわれた瞬間長毛猫の「凛」くん（10歳・男の子）が挑戦した“マステ魔法陣”チャレンジが注目を集めています。動画には、床にマスキングテープで囲った四角に近寄り、くんくんとニオイをかぐ凛くんの姿が。そのまま迷わず四角の中に入り込み、耳の裏をカキカキーーさらに、毛づくろいをしたりしながら、すっかりくつろぎはじめました。