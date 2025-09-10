人気ドラマの新ビジュアル女優の土屋太鳳が新ヘアスタイルの人気ドラマビジュアルを公開し、話題になっている。25日から配信開始予定の「今際の国のアリスシーズン3」(Netflix)にヒロインの宇佐木柚葉(ウサギ)役で出演予定の土屋。インスタグラムにウサギを象徴するショートヘアのオフショットをアップし、緊迫感のあるシリアスなドラマでは見られない笑顔を弾ませている。この投稿にフォロワーからは「ショートヘア良く似