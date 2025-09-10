日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦。０−２で敗れた。試合後、囲み取材に応じた日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長は、まず３日前のメキシコ戦とのパフォーマンスの差に言及した。「明らかに今日の試合とメキシコの試合を比べた時に、相手のボールを奪いに行く時の距離が一歩遠かったと思うし、下がらざるを得ない状況になるシーンも多く、そういったところが