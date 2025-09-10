東京・世田谷区で交際相手の女性を殺害したとして韓国籍の男が逮捕された事件で、男が事件の3日前、女性のLINEの画面を盗み見て当日の居場所を把握していたとみられることがわかりました。韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（30）は今月1日、東京・世田谷区で交際相手のバン・ジウォンさん（40）の首を刃物で切り付け、殺害した疑いがもたれています。先月29日、警視庁がバンさんから「別れ話を切りだしたら暴力を振るわれた」と相談