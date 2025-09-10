今年2月、損害保険会社に虚偽の申告をして保険金を騙し取ったとして、52歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】勤務していない会社の休業証明書を偽造し保険金を騙し取った疑いで男（52）を逮捕警視庁詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・世田谷区に住む派遣社員の森山裕之容疑者（52）です。森山容疑者は、去年9月に車で交通事故を起こしたことをきっかけに、勤務実態のない会社の休業損害証明書と源泉徴収票を偽造した