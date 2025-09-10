【北京＝照沼亮介】中国国家統計局が１０日発表した８月の消費者物価指数は、前年同月より０・４％低下した。指数の低下は３か月ぶり。米ブルームバーグ通信によると、市場予想は０・２％の低下だった。長引く不動産不況による節約志向の高まりもあり、価格競争の激化でデフレ圧力が強まっている。品目別では、中国の食卓に欠かせないとされる豚肉が１６・１％、生鮮野菜が１５・２％、卵が１２・４％のそれぞれ低下だった。価