亡くなった人を生成AIで再現し、葬儀でメッセージを伝えるサービスが登場しました。【映像】生成AIで再現した故人韓国のIT企業が展開するサービスでは、亡くなった人の画像や声、SNSでのやりとりなどを入力すると、亡くなった人本人が実際に話しているような映像が生成されます。お別れの会や法要などで、故人からのあいさつとして流すことを想定しているということです。AIの画像処理能力の向上に伴って、亡くなった人を再