日本代表ＭＦ伊東純也（３２＝ゲンク）が９日（日本時間１０日）、０―２で敗れた国際親善試合米国戦（オハイオ州コロンバス）でフル出場したが、無得点に終わった。右シャドーで先発した伊東は０―１の前半３６分、ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）からのパスをエリア内で合わせたが相手ＧＫにセーブされた。これが最大のチャンスでチームを勝利に導くことはできなかった。伊東は「前半から難しい試合で、うまく守備がはまらな