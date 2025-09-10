４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの葬儀・告別式が１０日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれ、ゆかりの芸能関係者やファンなど６００人が参列した。出棺の際には、吉永小百合とのデュエットで大ヒットした「いつでも夢を」の歌唱とともに橋さんを見送った。霊きゅう車にひつぎが納められ、聞き慣れたメロディーが響くと、やんでいた雨が再び降りだした。「二代目橋幸夫ｙ