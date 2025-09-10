女優の上白石萌音（27歳）が、9月10日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。電車で読んでいるとかっこいいと思われるような本を読む「名著強化月間」をひとりで実施していることがあると語った。“読書”についての特集で、小さい頃から読書が好きだという上白石萌音が、自分の家の本棚の写真を公開。上白石は読んだ本をブックタワーに積んでいくタイプとのことで、「ここら辺は、名著強化月間、というのをひとりで実施