女優の上白石萌音（27歳）が、9月10日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。読書の魅力について、「読む時って1人ですけれど、すごく仲間を得たような気持ちになるのが読書かな、と思います」と語った。“読書”についての特集で、小さい頃から読書が好きだという上白石萌音が、以前から行きたかった本屋を訪問し、本屋や本への愛情を語る。上白石は読書の魅力について「書かれていることに『ああ、私もこれ、感じたこ