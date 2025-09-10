2026年1月の三豊市長選に立候補表明／山下昭史 市長 任期満了に伴う2026年1月の香川県三豊市長選挙に現職の山下昭史市長が10日、立候補を表明しました。 （三豊市／山下昭史 市長）「私は3期目に向けて挑戦したいと思っております」 9月定例三豊市議会で一般質問に答えました。 山下さんは三豊市出身の59歳。香川県議会議員などを経て2017年に初当選し、2期目は無投票で再選しました。 山下さんは「継続と進歩