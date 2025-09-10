おととし中野市で4人が殺害された事件の裁判員裁判で10日から被告人質問が始まりました。殺人の罪などに問われている青木政憲被告は一貫して「黙秘しますと」答えました。■被告人質問（やりとりの一部）弁護人「私の質問に答えられそうですか？」青木被告「全ての質問に黙秘します」弁護人「何か話しておきたいことはありますか？」青木被告「何もありません」検察「なぜ黙秘するのですか？」青木被告「理由も黙秘します」検察「