アジア株上海株上値重い、支援策期待の一方で米中対立激化トランプが欧州に対中100%関税要請 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26214.33（+276.20+1.06%） 中国上海総合指数 3813.78（+6.49+0.17%） 台湾加権指数 25208.95（+353.77+1.42%） 韓国総合株価指数 3313.70（+53.65+1.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8827.40（+23.86+0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81556.25（+454.93