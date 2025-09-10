都内で銅線や銅でできた棒などが盗まれる事件があり、埼玉県警や警視庁が男らを逮捕しました。先月、世田谷区のスクラップヤードに侵入し、銅製の棒120キログラムほどを盗んだ疑いで、埼玉県警は10日、加藤正和容疑者を逮捕しました。調べに対し、容疑を認めているということです。県警は、加藤容疑者が数年前から盗んだ金属を売り、1000万円以上を手に入れたとみて捜査しています。一方、警視庁は銅線などを盗んだとして、男2人を