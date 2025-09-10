昨年のＪＢＣスプリント覇者タガノビューティー（牡８歳、栗東・西園正）が現役を引退することが分かった。管理する西園正都調教師（６９）＝栗東＝が１０日、明らかにした。オーナーサイドとの協議の末に決まったもので、近日中に競走馬登録を抹消し、今後は種牡馬になる予定（けい養先は未定）。同馬は１９年にダートの新馬戦を勝つと、朝日杯ＦＳで４着に好走するなど２歳時から能力の高さを発揮。４歳時にオープン入りする