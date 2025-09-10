ネットショッピングの経営会社から約1万円をだまし取った疑いで10日、新潟市秋葉区に住む男子高校生（16）が逮捕されました。警察の調べによりますと、男子高校生は去年11月9日から12日までの間にネットショッピングのサイト経営会社に対して、購入商品が届いていないと2回にわたって偽り、合計1万130円をだまし取った疑いです。会社側から被害の届け出があり、事件が発覚しました。男子高校生は8月21日にも、同じネットショッピン