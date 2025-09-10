[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]1点を追う場面で攻撃的な“コアメンバー”の1人としてピッチに送り込まれたが、決定的な仕事をすることはできなかった。日本代表MF三笘薫(ブライトン)は0-1だった後半18分から南野拓実、鎌田大地とともに途中出場し、4-2-3-1の左サイドハーフとしてプレー。「入ってから(2分後に)2失点目で少し難しくしてしまったのと、攻撃でいい形を受けても1対1のところで負けたり、なか