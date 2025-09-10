「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、くろがね工作所が「買い予想数上昇」で５位となっている。 ９日の取引終了後、２５年１１月期の期末一括配当予想を２０円から４０円へ増額修正した。投資有価証券売却益を特別利益として計上することから特別配当２０円を実施する。 また、１０日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による、