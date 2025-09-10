白石麻衣が自身のInstagramを更新し、東京ディズニーシーを楽しむ姿を披露した。 【写真】ピンクのTシャツ＆ハット姿で東京ディズニーシーを満喫する白石麻衣 ■ピンクTシャツにハット＆サングラスで東京ディズニーシーを楽しむ白石麻衣 「#tokyodisneysea」というハッシュタグを付けて白石が投稿したのは、ピンクTシャツに耳付きハット＆サングラス姿の白石が、『ファンタジースプ