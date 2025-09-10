Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のSNSを更新。藤澤涼架とともに『M:ZINE LIVE』に参戦した様子を公開し、ファンを喜ばせた。 【画像】若井滉斗のグッズTシャツを着た大森元貴の自撮りショット／若井滉斗『M:ZINE LIVE』オフショット 『M:ZINE LIVE』は若井滉斗らがMCを務める音楽バラエティ番組『M:ZINE』（テレビ朝日系）初の番組イベント。 9月9日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催され、NCT DREAM