【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也がMC「なのに」ゲストが司会を務める、異例のバラエティ番組『ニノなのに』。同番組の2時間スペシャルが、9月10日20時より放送となる。 ■『ニノなのに』MCは河内大和 今回のスタジオゲストは、映画で二宮と共演中の俳優・河内大和、高橋尚子、そして、男子やり投で日本歴代2位の記録を持つ崎山雄太選手（崎は、たつさきが正式表記）が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」