スポーツブランド「SQUADRA（スクアドラ）」を運営する株式会社アクラムは8日（月）、事業拡張の一環として、奈良県大和高田市に新たな物流拠点 「スクアドラ パブリックイノベーションセンター KAIQUA（カイカ）」 を建設することを発表した。 公益財団法人日本バレーボール協会の公認推薦用具にも指定されているスクアドラ。大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレー