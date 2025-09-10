神島化学工業 [東証Ｓ] が9月10日後場(14:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の経常利益(非連結)は前年同期比20.5％減の5億円に減ったが、5-10月期(上期)計画の9億円に対する進捗率は55.9％に達し、5年平均の52.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.3％→7.6％に悪化した。 株探ニュース