10日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、2025-26シーズンのスローガンが「新化～connect to win～」に決定したことをクラブ公式サイトで発表した。 「新化」には、常に新しいものへ挑戦し、自己の成長を追求するという強い想いが込められている。新しいスキルを習得し新たな価値観を受け入れ、未知の分野にも果敢に挑み、既存の経験や知識を土