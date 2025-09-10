週刊少年マガジンで連載中の漫画『女神のカフェテラス』第6回ヒロイン人気投票結果が発表された。１位は幕澤桜花が2連覇を達成した。【写真】超ミニスカ！メイド姿の幕澤桜花公開されたイラスト5枚2位は鳳凰寺紅葉、3位は小野白菊、4位は月島流星、5位は鶴河秋水となっている。なお、原作漫画は最終回まで残り8話であることが、本日10日発売の連載誌『週刊少年マガジン』にて発表された。連載4年半に幕を下ろす。同作は