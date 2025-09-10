今夏から静岡、山梨両県での入山料納付など入山規制が実施されている富士山で、静岡県側登山道・御殿場ルートの登山者数（８月末時点）が前年比で３割以上減少したことがわかった。ほかの３ルート（吉田、須走、富士宮）の登山者数が横ばいの中、県は御殿場ルートで人気のトレイルランニング客の減少が一因とみている。ランナーからは「１回４０００円の入山料は負担が大きい」と悲鳴が上がっている。富士山はきょう１０日で今季