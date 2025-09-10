気象台は、午後2時33分に、洪水警報を中野区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・中野区に発表 10日14:33時点東京地方では、10日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宿区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■文京区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■台東区□大雨警報・浸水10日夕方にかけて警