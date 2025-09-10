オンラインで記者会見し今季の手応えについて語る、バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督＝10日バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督が10日、オンラインで記者会見し、ネーションズリーグ、世界選手権ともに4位だった就任1年目の今季について「表彰台に立てるチャンスもあったので満足したとは言いがたいが、明るい未来は見えた」と手応えを口にした。一方で「控え選手の層が厚くない」と課